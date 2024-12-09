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恒地：三大客源成樓市生力軍 預計留學生優才定存客積極入市 料明年一手2萬宗

政府積極推廣「留學香港」品牌、並持續吸納境外優才，以提升香港競爭力之際，恒地（0012）旗下恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民接受訪問指出，「留學香港」為港帶來具體效益，加上境外優才輸入計劃反應良好，相關人士在踏足香港後，可帶動一定住屋需求；同時，預期減息趨勢不會逆轉下，料不少投資者會將資金由定期存款轉為買「磚頭」，上述三大客源，將成明年樓市三大生力軍。他估計，明年整體一手成交有機會上升至2萬宗，意味較今年上升逾兩成。

明報記者 林可為 甘潔瑩

儘管樓市交投氣氛上月起轉淡，林達民指出，集團展望明年及往後的後市走勢仍樂觀，他指出：「集團旗下紅磡必嘉坊系列、啟德THE HENLEY等樓盤，早前撥出部分單位招租，已租出約150伙，平均呎租約70元，個別呎租高見80元，集團因睇好後市，相信中長期樓價必重上升軌，寧願將部分餘貨先轉為放租。」

林達民：睇好後市 樓價可重上升軌

對政府兩項旨在提升香港競爭力的重大舉措，林認為對樓市均具帶動作用，其中「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引境外、特別是東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學，而在全球百強大學中，香港有5間大學上榜，「留學香港」品牌相信對境外學生具吸引力。

他透露，很多大學高層曾向集團反映，現時香港提供予境外留學生、碩士生等的住宿不足，私人發展商的私宅項目，可填補大學生宿位不足的缺口。

稱優才與家屬留港 對住屋有需求

另政府近年積極「搶人才」，現時有約25萬宗各項優才輸入計劃的申請已獲受批，林達民指出，相關優才連同家屬，推算潛在人數有數十萬人，可成為明年及往後樓市的生力軍。他指出，境外優才及家屬抵港初期，由於尚待適應香港環境、生活和工作模式，需要磨合期，但如留港1年半後並決定留下，就好大機會需要置業買樓，作為穩定居所。

至於特朗普明年初正式就任美國總統，為環球政經前景添上不明朗因素，林達民認為，雖然特朗普執政後的具體政策有待觀察，但相信減息成大趨勢，明年不會急劇逆轉，預計明年第二三季，將有更多手持大額現金、早前承做定期儲蓄的投資者，將資金轉投「磚頭」，「買樓收租回報4厘，加上物業資產有增值空間，是吸引定期存款客戶轉為買樓的誘因」。

息口跌 料定期存戶轉投「磚頭」

他認為，上述三大客源將是撐起明年樓市的重要力量，估計明年全年整體一手成交，有力回升到1.8萬至2萬宗；綜合市場資訊，今年首11個月整體一手成交累錄逾1.5萬宗，預計全年最終錄約1.6萬宗，意味明年整體一手成交有機會按年上升25%。

[發展商專訪]

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