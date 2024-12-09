萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方I早前已展開交付，今日首度推出全盤僅6伙的頂層複式特色戶Skyline Series，間隔涵蓋1房至3房，實用面積介乎411至547方呎，單位樓層高度3.5米。

其中位於27樓A室連天台的3房示範單位，實用面積547方呎；客飯廳長約4.4米、闊約3.1米，面積近150方呎，外接38方呎露台連工作平台，可遠望維港景；主人房享市區景致，視野開揚。單位採開放式廚房設計，收納空間充足，並採用優雅Vert Cypress墨綠色系廚櫃門。

單位另一特色，是內置樓梯連接天台戶外空間，樓梯轉角處，設有大面積玻璃窗，而天台空間接近500方呎。

另兩個現樓示範單位，包括27樓及28樓B室、複式兩房連天台單位，實用面積525方呎，同樣外接38方呎露台連工作平台，望山景及開揚市景；單位內設私人樓梯連接各層生活空間，天台面積約243方呎，設有盥洗台，方便住戶栽種及燒烤玩樂。

最後位於27樓F室、1房及多功能房連天台示範單位，實用面積439方呎，望維港海景；天台面積394方呎，亦設有盥洗台。