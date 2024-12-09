moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

戴德梁行料明年樓價反彈5% 學生公寓物業前景看俏

隨美國聯儲局落實展開減息周期，加上新施政報告放寬住宅物業按揭成數上限，戴德梁行表示，本港住宅市場氣氛已見回暖，投資者、潛在買家皆加快入市步伐，預計今年第四季住宅成交宗數約15,800宗，在低基數下按季、按年，分別上升54%及108%，即全年總成交量約53,800宗，較去年低位回升25%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，該行的詢價量指數(inquiry volume index)，11月指數較8月低位反彈約18%，反映市場普遍認爲息口已經見頂；展望2025年，若息口持續向下，以及股票市場表現穩定，明年總體住宅成交量有望比今年提升5%至8%，達5.6萬至5.8萬宗，並支持整體樓價反彈約5%。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄稱，2024年共有9宗酒店類型物業、和出租住宅項目成交，宗數佔期內大額非住宅物業投資市場的14%，比重較2023年的5%大幅上升。

他認為，隨來港專才和非本地學生人數不斷增加，市場對共居空間、多戶型物業、學生公寓的需求有升無減，加上在新施政報告中，政府提倡鼓勵私人市場改裝酒店、和其他商廈成為學生宿舍，相信來年相關物業成交，將繼續成爲市場焦點，預期2025年大額非住宅物業投資總額，估計上升10%至300億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款