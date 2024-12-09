戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指，該行的詢價量指數(inquiry volume index)，11月指數較8月低位反彈約18%，反映市場普遍認爲息口已經見頂；展望2025年，若息口持續向下，以及股票市場表現穩定，明年總體住宅成交量有望比今年提升5%至8%，達5.6萬至5.8萬宗，並支持整體樓價反彈約5%。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄稱，2024年共有9宗酒店類型物業、和出租住宅項目成交，宗數佔期內大額非住宅物業投資市場的14%，比重較2023年的5%大幅上升。

他認為，隨來港專才和非本地學生人數不斷增加，市場對共居空間、多戶型物業、學生公寓的需求有升無減，加上在新施政報告中，政府提倡鼓勵私人市場改裝酒店、和其他商廈成為學生宿舍，相信來年相關物業成交，將繼續成爲市場焦點，預期2025年大額非住宅物業投資總額，估計上升10%至300億元。