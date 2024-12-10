折實實呎7998元起 新例生效後屯門最平

項目單位總數693伙，自去年9月開售迄今累售約143伙，套現近7.1億元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，是次加推單位，早前從未推出，加上付款方法不同等因素，故難以與以往價單比較。她形容新價單屬「Chill 勁價」，並推出全新兩個付款方法，其中120天極靈活付款方法享有最高26%折扣，另推出「18個月免息免供80%第一按揭貸款」，若買家自行找銀行上會，可額外獲得8%回贈。

是次推出的70伙，涵蓋開放式至兩房單位，定價由約364.27萬至830.42萬元，呎價11748至14604元，以中扣除最高26%、連8%回贈後，折實價由248萬至565.35萬元，折實呎價由7998至9943元，當中折實價低於400萬元佔34伙或約一半。其中折實呎價最低單位，為3座2樓B室，實用471方呎兩房間隔，定價553.322萬元、呎價11748元，扣除最高26%、連8%回贈，折實價376.7萬元、折實呎價7998元，為2013年一手例生效後，全個屯門掃管笏呎價最低。至於入場單位則為5座2樓J室，實用291方呎開放式間隔，定價364.278萬元、呎價12518元，扣除所有折扣及優惠，折實價248萬元、折實呎價8522元。