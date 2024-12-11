利嘉閣總裁廖偉強指出，今年樓市表現反覆，樓價大部分時間偏軟下行，直至9月中旬落實減息後，才展現重拾升軌動力；總結2024年全年，樓價料跌5.8%，為連續3年錄得跌幅、3年累計則跌25.6%，較2021年9月歷史高位累挫26.4%。

不過，隨港府全面撤辣，加上步入減息期，明年樓市可望出現漸進式價量齊升，扭轉連年下跌之勢。廖認為，受惠中央出招銳意振興內地經濟、股市及樓市，香港亦加快轉型以推動發展，帶動樓市穩步回升，預料明年有不少利好因素推動樓市，包括持續減息，相信本月美國很大機會再減息0.25厘，明年或進一步邁向較低息環境；其次，租金持續上升，而樓價較之前回落，帶來較可觀回報率，有助推動投資者入市意欲。

此外，港府輸入人才效應，將持續發揮作用，各類專才高才通人士繼租樓後，將會陸續「轉租為買」，帶來龐大住屋需求；另銀行按揭亦有寬鬆安排，包括月初放寬建期樓按至八成，相信銀行取態會維持較寬鬆。

他特別指出，深圳推出「一簽多行」，有助帶動本港零售消費，對實體經濟、市場氣氛助力宏大，若之後擴大至大灣區及其他城市，帶來的人流及經濟流更可觀。加上中央表明繼續穩定股市及樓市，為市場注入強心針，有利明年樓市。

至於利淡因素，主要是發展商新盤庫存仍多，在貨尾量充裕下，新盤叫價能力受限，為樓價帶來一定壓力；其次特朗普重掌白宮後，中美關係存在未知變數，為市場帶來不確定性。至於特朗普提出增加關稅，本土減稅，及限制移民人口政策，均有增加通脹升溫可能，或因此而窒礙減息的幅度及速度，成為來年樓市不明朗因素之一。

展望2025年樓市，廖偉強認為，在復蘇勢頭下，發展商定會趁市況有起色而加緊推盤去庫存，可望帶動一手新盤銷售，進一步好轉；至於二手市場，如上述利好因素兌現，二手將一併造好，帶動樓價同步穩中向好。

綜合預期，明年整體一、二手私宅合計登記量，可望將由2024年約4.8萬宗，增加10%至約5.3萬宗，突破過去12年平均每年約5.25萬宗水平，當中一手私宅買賣料達1.8萬宗，較2024年預期的1.62萬宗，增加11%；二手私宅成交量料較今年的3.19萬宗，同步上升10%至3.5萬宗。前瞻整體私宅成交金額，2025年一、二手私宅合共成交總值料增加14%，上試5000億元水平，有機會創4年新高。

樓價方面，廖偉強相信樓市會呈「慢牛」走勢，出現漸進式復蘇，預計整體樓價明年可錄逾5%升幅，其中中小型住宅樓價全年看升6%至8%；豪宅料有3%至5%升幅。至於租金，大批人才陸續有來將力挺租金再漲，中小型住宅租金料於2025年再升8%，豪宅租金按年望再漲5%。

對於2025年看好的區分，廖偉強認為，北部都會區受惠政府銳意拓展，加上鄰近深圳及大灣區，將成為明年交投的焦點之一。