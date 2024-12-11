moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

仲量聯行：明年樓價跌5% 籲政府拆細地皮賣降發展商成本

將踏入2025年，有業界人士認為後市仍充滿挑戰性；仲量聯行香港主席曾煥平表示，明年樓市主要挑戰是新盤供過於求，及須考慮中美貿易戰升級風險、及利率前景未明朗等因素。他續指，樓價自2021年起續跌，並非單純周期性調整，雖然利率、經濟環境、供求周期等因素，可部分解釋樓價下跌的原因，但更深層次的結構性轉變，正重塑市場基本面和資產價值。預計明年中小型住宅、豪宅樓價將跌約5%，租金則升最多5%。

2024年港府全面「撤辣」、金管局放寬最高按揭成數、利率開始下調，帶動今年首11個月住宅成交量按年增長22.2%，惟市場依然存在諸多未明朗因素，樓價仍進一步下跌6.8%。

曾煥平預計，到明年底，新盤庫存將回落至較為均衡的水平，惟截至9月，已落成項目未售單位數量，仍處2.07萬伙的歷史高位，發展商面臨高昂的融資成本，預計明年新盤價格將會續跌。展望明年，利率走勢恐怕不如預期般樂觀，參考過往數據，樓價在減息初期通常無法立即扭轉跌勢，往往要等到利率接近零時才回升。

土地供應方面，仲量聯行評估及諮詢部主管區建強表示，由於住宅銷售疲弱、及投資成本高昂，發展商投地意欲低迷，地價持續受壓；仲量聯行認為，政府可考慮在經濟低迷期間採取新措施，包括減少賣地附加條款，如要提供政府、機構及社區（GIC）設施、道路施工等要求；豁免環境、社會及管治（ESG）設施、政府、機構或社區設施(GIC)、地面停車場等額外條款，計入最大可建樓面面積。

政府亦應取消要求發展商在竣工後，將若干樓面面積移交政府的條款。

與此同時，政府應考慮允許大型發展用地，可分期支付地價，因為面積較大的地皮發展期及回本期較長，或會降低發展商的投資意欲；同時將地皮拆細出售，可降低前期投資成本，從而提高更多發展商的投地興趣及中標機會。

由於市建局招標的重建項目，是土地供應的主要來源之一；為精簡土地分配，政府應檢討市建局的自置居所津貼，並將評估基準由7年樓齡單位的價值調整至10年樓齡或以上單位的價值，以反映樓價下跌，同時可助降低收購成本及提升項目在低迷市道中的利潤，避免市區舊樓重建陷於困局，未能推進。

區補充，由於投資成本高昂且無利可圖，發展商對興建居屋單位的興趣持續下降。政府可考慮將居屋地皮重新規劃作公屋發展，以解決對公屋的迫切需求。

其他報道

上水名都兩房遺產貨390萬沽 14年帳升1.2倍

換樓客4428萬購大坑名門3房海景戶 高市價14%

利嘉閣: 明年樓市「慢牛」 一手料升至1.8萬宗樓價升5%

ST. GEORGE'S MANSIONS 本月首宗成交 4房特色戶8600萬沽

杏花邨兩房放盤三天零議價租1.8萬 呎租40元

【有片：睇樓手冊】PRINCE WESIDENCE 位處中產社區 享開揚山景

 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款