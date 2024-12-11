2024年港府全面「撤辣」、金管局放寬最高按揭成數、利率開始下調，帶動今年首11個月住宅成交量按年增長22.2%，惟市場依然存在諸多未明朗因素，樓價仍進一步下跌6.8%。

曾煥平預計，到明年底，新盤庫存將回落至較為均衡的水平，惟截至9月，已落成項目未售單位數量，仍處2.07萬伙的歷史高位，發展商面臨高昂的融資成本，預計明年新盤價格將會續跌。展望明年，利率走勢恐怕不如預期般樂觀，參考過往數據，樓價在減息初期通常無法立即扭轉跌勢，往往要等到利率接近零時才回升。

土地供應方面，仲量聯行評估及諮詢部主管區建強表示，由於住宅銷售疲弱、及投資成本高昂，發展商投地意欲低迷，地價持續受壓；仲量聯行認為，政府可考慮在經濟低迷期間採取新措施，包括減少賣地附加條款，如要提供政府、機構及社區（GIC）設施、道路施工等要求；豁免環境、社會及管治（ESG）設施、政府、機構或社區設施(GIC)、地面停車場等額外條款，計入最大可建樓面面積。

政府亦應取消要求發展商在竣工後，將若干樓面面積移交政府的條款。

與此同時，政府應考慮允許大型發展用地，可分期支付地價，因為面積較大的地皮發展期及回本期較長，或會降低發展商的投資意欲；同時將地皮拆細出售，可降低前期投資成本，從而提高更多發展商的投地興趣及中標機會。

由於市建局招標的重建項目，是土地供應的主要來源之一；為精簡土地分配，政府應檢討市建局的自置居所津貼，並將評估基準由7年樓齡單位的價值調整至10年樓齡或以上單位的價值，以反映樓價下跌，同時可助降低收購成本及提升項目在低迷市道中的利潤，避免市區舊樓重建陷於困局，未能推進。

區補充，由於投資成本高昂且無利可圖，發展商對興建居屋單位的興趣持續下降。政府可考慮將居屋地皮重新規劃作公屋發展，以解決對公屋的迫切需求。

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