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新世界招商蛇口馬適路補價17.8億 每呎1600元明年初動工

港府加快北都發展步伐，新世界（0017）與央企招商蛇口已落實以每方呎補價1600元，完成粉嶺馬適路地皮補地價，以可建商住樓面逾111萬方呎計，涉資約17.8億元。

新世界發展發言人回覆本報查詢時表示，集團在北部都會區擁有1,500萬方呎土地儲備，其中與央企招商蛇口合作的粉嶺第14區商住項目已完成補地價，將於明年初動工。

提供2300伙住宅 

發言人續指，項目坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業公用設施齊備，將提供約2,300伙住宅單位。集團會繼續透過不同途徑，加快釋放農地的價值，並會積極引入戰略夥伴合作，運用企業各自優勢，進一步提升整體發展潛力，並加快資金回籠。

資料顯示，新世界與招商局今次合作發展的馬適路商住項目，位於粉嶺北新發展區第14區，鄰近指標屋苑皇府山，疫情期間曾作社區隔離設施，地皮面積約15萬方呎，總樓面逾110萬方呎，預計興建約2,300伙。

地皮曾作隔離設施

項目今年5月獲屋宇署批出建築圖則，准建4幢樓高32層的商住物業，並採組裝合成建築法，預計提供約2300伙、平均面積約417方呎的中小型單位，暫定2029年落成。

翻查資料，古洞北及粉嶺北新發展區先後共有9宗原址換地申請獲接納處理，但當中7宗申請沒有在限期內接受換地建議書，僅得2宗接納，除上述新世界等馬適路項目外，另一幅則是新地（0016）粉嶺北第10區地皮。

新地今年4月底亦以傳統補價形式完成粉嶺北第10區地皮補價，補地價5.1668億元，以可建商住樓面308,144方呎計，折合每方呎補價約1677元。新地在興建住宅及商場以外，亦需興建公共運輸交匯處，以及在旁邊地塊興建8.7萬方呎公眾休憩空間，建築費涉約2.678億元，合計後即每方呎換地成本約2500元。

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