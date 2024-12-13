近期新盤推出及銷售速度減慢，加上受中美關係未明朗、股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜，最新公布、具體反映11月18日至24日市況的中原城市領先指數CCL，報137.59點，按周跌0.57%，屬連跌兩周共0.7%，顯示樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持，短期未見上升動力。