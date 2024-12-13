近期新盤推出及銷售速度減慢，加上受中美關係未明朗、股市波動等因素影響，二手樓市成交淡靜，最新公布、具體反映11月18日至24日市況的中原城市領先指數CCL，報137.59點，按周跌0.57%，屬連跌兩周共0.7%，顯示樓價繼續反覆，CCL仍將於136點到140點之間爭持，短期未見上升動力。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL處逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，而今年樓價暫時累跌6.53%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌28.09%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.85點，按周跌0.58%；CCL(中小型單位)報136.63點，按周跌0.59%；CCL(大型單位)報142.31點，按周跌0.49%。
上述CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)齊跌兩周，分別累跌0.8%、0.74%、0.52%，指數處於2016年8月底、9月中及9月底水平。
四大分區樓價指數，則三跌一升。港島CCL Mass報137.61點，按周跌1.55%，結束2周連升；九龍CCL Mass報132.55點，按周跌0.18%，連跌6周共2.75%。
新界方面，新界西CCL Mass報128.37點，按周跌0.82%，連升5周後回軟；新界東CCL Mass報150.77點，按周升0.31%，是唯一按周錄上升的區份。
當中港島、九龍指數分別於2016年6月中、8月底水平徘徊；新界東、新界西指數同樣於2016年12月中水平徘徊。