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市建局山東街/地士道街項目放寬地積比 申建380伙

為落實《油麻地分區計劃大綱核准圖》對住宅的修訂，市建局最新就山東街/地士道街發展計劃，提出放寬地積比至8.5倍，擬興建最多380伙，總樓約16萬方呎。市建局指，上述申請是落實「油麻地及旺角地區研究」中建議，容許住用及非住用地積比率靈活互換，從而為重建提供誘因及增加房屋供應。

項目鄰近信置（0083）、莊士機構（0367）與市建局合作的ONE SOHO。據城規會文件顯示，申請地點位於為旺角山東街1至27號（單數）、地士道街1至23號（單數），以及奶路臣街2L至2M號，部分地士道街休憩花園及毗鄰政府用地地盤面積約2.66萬方呎，屬住宅（甲類）用地，以准許的住宅發展附設商業及政府、機構或社區設施。

項目住宅部分將由原先的7.5倍增加至8.5倍，涉及樓面由原先的13.4萬方呎，增加約1.79萬呎至15.19萬方呎，增幅13.4%；因整體地積比率維持在9倍，故非住用部分地積比率只約0.5倍，樓面約8,940方呎，整個項目總樓面由原先約16萬方呎，較只增加少於100方呎。項目將建1幢34層高住宅大廈，包括1層地庫及6層平台，另外有1幢7層高連1層地庫的商用物業，並提供46個車位，預計興建300至380個單位。

 

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