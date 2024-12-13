適逢聖誕佳節及今年卓能集團（0131）成立36周年，卓能集團創辦人兼主席趙世曾今日在薄扶林域多利道趙苑舉行聖誕派對，而女星范冰冰亦將於今晚出席活動。對於香港及內地的樓市睇法，趙世曾稱：「係香港做咗咁耐，習慣了市道高低，大場面見得多，今次樓價跌幅只是小場面」。
他認為，中央政府已出招穩定市況，故他並不憂慮，而香港未來數年會有起跌，但應該不會有大跌幅，「唔會太差，暫時會平穩」。他又認為買樓自用問題不大，但就不要用投機心態。不過，趙世曾指並不看好本港商業市場，認為商業發展要有經濟上支持，短期升幅不會大，而香港地少人多，有住屋需求，故集團未來將主力發展中價或豪宅物業市場。
近日有發展商呼籲政府重新推出勾地政策，及政府推北部都會區，趙世曾稱：「只要明年1月兩個招標項目資金回籠，不論在港或內地，只要計掂數、唔駛問銀行借貸，是集團合適投資範圍內都會考慮」。
趙世曾又稱，明年集團將有兩項目截標，包括山頂施勳道30號卓能山莊C號獨立屋，以及馬來西亞距離雙子塔只有5分鐘路程、可建4幢、每幢50層高的商住地皮，可建樓面約170萬方呎，而兩項目均於明年1月20日截標。至於租務方面，集團旗下位於薄扶林域多利道趙苑2期、3期，及荃灣油柑頭壹號九龍山頂，每個項目均約有10個單位正推出招租，月租約由2至3萬元起。
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