他認為，中央政府已出招穩定市況，故他並不憂慮，而香港未來數年會有起跌，但應該不會有大跌幅，「唔會太差，暫時會平穩」。他又認為買樓自用問題不大，但就不要用投機心態。不過，趙世曾指並不看好本港商業市場，認為商業發展要有經濟上支持，短期升幅不會大，而香港地少人多，有住屋需求，故集團未來將主力發展中價或豪宅物業市場。

若計掂數 不論中港項目均會投資

近日有發展商呼籲政府重新推出勾地政策，及政府推北部都會區，趙世曾稱：「只要明年1月兩個招標項目資金回籠，不論在港或內地，只要計掂數、唔駛問銀行借貸，是集團合適投資範圍內都會考慮」。

趙世曾又稱，明年集團將有兩項目截標，包括山頂施勳道30號卓能山莊C號獨立屋，以及馬來西亞距離雙子塔只有5分鐘路程、可建4幢、每幢50層高的商住地皮，可建樓面約170萬方呎，而兩項目均於明年1月20日截標。至於租務方面，集團旗下位於薄扶林域多利道趙苑2期、3期，及荃灣油柑頭壹號九龍山頂，每個項目均約有10個單位正推出招租，月租約由2至3萬元起。

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