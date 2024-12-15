中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入12月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，部份買家已擱置入市計劃，準備外遊及慶祝佳節，加上部份投資者對本周美國議息結果觀望，入市態度較審慎，不過若業主提供合理議價空間，筍盤亦有承接，料本月二手交投平穩發展。

另美聯分行統計，十大屋苑周末兩日同錄12宗成交，雖然較上周15宗跌20%，但是仍連續3周企穩雙位數水平，宗數亦為6周次高。美聯住宅部行政總裁布少明表示，臨近年尾，利好本港樓市的消息再次浮現，中央表明「適度寬鬆貨幣政策」顯示振興經濟的決心，加上市場憧憬美國將再次減息，購買力湧磚頭，「大手客」掃貨的消息屢傳，加上周末未有大型全新盤應市，本應有助推動二手成交。惟減價筍盤消化，利好消息亦令部份業主叫價轉趨強硬，加上聖誕假期臨近，個別睇好後市的業主轉為觀望，致令二手交投陷於拉鋸，因而周末成交宗數不升反跌。布又認為，利好消息陸續出現，相信可吸引不少購買力流入樓市尋寶，由於年尾的新盤市場轉趨沉靜，料有助12月的二手成交價量齊穩。