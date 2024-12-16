勢成全港摩廈首個戶外觀景台

新地代理租務部總經理周淑雯接受本報訪問時指出，總投資逾100億元的旺角洗衣街項目，預計2030年落成，項目總樓面約130萬方呎，其中一大賣點在於頂層的觀景台。她表示，物業樓高320米，雖然樓高不及九龍站SKY100觀景台，但洗衣街項目觀景台將設有戶外部分，屆時將成為全港摩廈中首個設有戶外空間的觀景台，集團希望打造成另一個「SHIBUYA SKY」，除吸引本地市民「打卡」外，亦吸引旅客參觀。

周淑雯又稱，項目將設有約20萬方呎的室內商場，而戶外部分亦會配合餐飲等，她續稱，雖然商場部分面積不大，但與同系MOKO總共就有約100萬方呎零售樓面，兩者並會有通道接駁，屆時洗衣街商場將成為MOKO的關口，把人流從旺角市中心帶到MOKO商場。

除較長期的洗衣街項目外，周淑雯稱，同系西沙GO PARK商場部分，亦會於明年首季正式開幕。她表示，項目內部分商戶，如耀榮文化負責的室內主場館「AXA安盛創夢館」，早前已急不及待開業，並舉行不同演唱會，包括台灣男子團體五堅情成員婁峻碩等。

旗下商場加強引入體驗式商戶

至於現有項目方面，周氏稱，旗下七大商場包括沙田新城市廣場、旺角MOKO、元朗YOHO MALL等，今年聖誕將斥資2000萬元（連同新城市廣場40周年活動）作推廣費，撇除新城市廣場周年活動，按年增加約兩成，預期帶動聖誕檔期人流及消費額可錄雙位數升幅。她又補充，目前旗下商場人流不少已重返2018年疫情前水平，其中以民生商場情况較為理想。

事實上，面對近年隨着旅客消費模式改變、人均消費額下跌，以及內地商場的競爭，周淑雯認為，商場推廣及商戶組合亦要作出改變，如商場活動就需要提供市集、工作坊、巡遊、歌舞表演等，活動設計考量不同年齡層需求，例如提供兒童遊樂區和打卡點，或營造嘉年華的氛圍。在引進新租戶方面，商場則會加強引入體驗式商戶等。對於近年本港出現結業潮，周淑雯稱，旗下商場亦有個別租戶要求提早退租，但所佔比例極小。