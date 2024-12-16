文章日期：2024年12月16日 17:50
啟德跑道區再現大手客足跡。中海外（0688）旗下現樓維港‧雙鑽，繼上周有同一組投資客大手購入項目10伙單位後，今日再有買家連購3伙作自住，分別位於2B座30樓A至C室，實用面積306至593方呎，涵蓋1房至3房戶型，成交價由661.9萬至1658萬元，成交呎價由約21,631至27,966元，總套現逾3,330萬元。當中2B座30樓A室，實用593方呎，3房間隔，成交價約1,658萬元，呎價約27,966元，創項目標準戶呎價及總價新高。
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