萊坊執行董事，大中華區私人客戶主管麥子興表示，本地資助大學對非本地本科生的收生名額提高至40%，導致學生宿舍需求上升；他指出，投資學生宿舍將有高回報、低風險和穩定收入等優勢，不僅為學生提供較優質住宿選擇，亦為投資者帶來穩定持續的回報。

以紅磡Y83為例，物業由酒店改建為學生宿舍，提供近600張床位及2萬方呎公共空間，首年入住率達85%，第二年更達100%，每月租金由去年的7,000元至12,500元，升到今年的8,300元至 14,800元，增幅約14%至18%。物業現持有酒店許可證，改建不需要規劃申請。

研究指出，由於學生通常簽訂一年租約，業主能夠獲得穩定收入，故學生宿舍回報通常較穩定，而一年租約有利業主可以每年調整租金。另外，學生通常需要整個學年入住宿舍，學生宿舍入住率較高，令租金變得可預測；加上有別於酒店，學生宿舍着重學生的基本住宿等需求，整體營運成本會較低。

萊坊建議，屋宇署應加快處理建築圖則申請，消防處要為營辦商實施新的指引和規例，以加快私人資助的學生宿舍供應，政府亦應簡化新學生公寓發展的監管和審批流程。