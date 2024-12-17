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萊坊：酒店改建學生宿舍回報穩定 倡政府簡化審批流程

近年不少酒店改建，並轉型為學生公寓；根據萊坊研究，目前12 間高等院校共提供35720個校內宿位，而去年批准的學生簽證或入境許可申請達62079名，反映宿位短缺逾2萬個，而政府目標在今年6月至2027年期間，增加約7,900個床位，同時本地資助大學亦推進相關計劃，2027年有望將床位數目增加約13,500個；到2028 年，學生住宿總供應量預計將達55,000個床位，這些床位包括私人住宿、校內大學宿舍、以及未來改建為私人學生宿舍的酒店。

萊坊執行董事，大中華區私人客戶主管麥子興表示，本地資助大學對非本地本科生的收生名額提高至40%，導致學生宿舍需求上升；他指出，投資學生宿舍將有高回報、低風險和穩定收入等優勢，不僅為學生提供較優質住宿選擇，亦為投資者帶來穩定持續的回報。

以紅磡Y83為例，物業由酒店改建為學生宿舍，提供近600張床位及2萬方呎公共空間，首年入住率達85%，第二年更達100%，每月租金由去年的7,000元至12,500元，升到今年的8,300元至 14,800元，增幅約14%至18%。物業現持有酒店許可證，改建不需要規劃申請。

研究指出，由於學生通常簽訂一年租約，業主能夠獲得穩定收入，故學生宿舍回報通常較穩定，而一年租約有利業主可以每年調整租金。另外，學生通常需要整個學年入住宿舍，學生宿舍入住率較高，令租金變得可預測；加上有別於酒店，學生宿舍着重學生的基本住宿等需求，整體營運成本會較低。

萊坊建議，屋宇署應加快處理建築圖則申請，消防處要為營辦商實施新的指引和規例，以加快私人資助的學生宿舍供應，政府亦應簡化新學生公寓發展的監管和審批流程。

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