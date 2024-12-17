是次整批單位折實均呎9662元，較上周以折實均呎9175元推出70伙，高約5.3%。今次全新價單的70伙，涵括4個開放式單位、20伙1房單位、37伙2房單位、9伙3房1套單位，實用介乎287至691方呎，價單定價421.8萬至987.1萬元、實呎12,191元至15,496元，扣除最高折扣26%及所有優惠後，折實價約287.2萬至約672萬元，折實呎價8,300至10,549元，基本上屬原價加推。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新價單加入高層單位及3房1套單位應市，同樣提供最高26%折扣及「首18個月免息免供80%第一按揭貸款」，而過去周末收到不少有關3房單位查詢，是次同類型入場單位為第3座2樓A室，定價865.823萬元、呎價12530元，折除所有折扣及優惠後，折實價589.4萬元，折實呎價8,530元，是次推出的3房1套單位，全部折實呎價低於1萬元。

至於昨晚銷情，用家、投資者客源各佔約一半，當中有大手客斥逾2,405萬元購入6伙1房戶作投資；項目於去年起銷售，至今累售210伙，套現約10億元。