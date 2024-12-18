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舒適堡相關人士沽曦巒兩伙 持貨12年料蝕千萬

9月宣布「暫時結業」的連鎖健身中心舒適堡，創辦人陸毅強或相關人士，近日蝕讓銅鑼灣曦巒兩伙，連其他物業，估計今年已累沽約12個單位、套現約1.43億元。代理消息指出，陸毅強等2012年斥8000萬元購入的曦巒6伙， 近期放售，其中高層實用390方呎1房戶E室，以680萬元易手、實呎1.74萬元，相對購入價1141.4萬元，帳面蝕461萬元或40%，連使費料實蝕510萬元或45%，另高層C室，實用428方呎1房連儲物室，720萬元沽出、實呎1.68萬元，相對購入價1266.4萬元購入，帳面蝕546萬元或43%，連使費料實蝕約600萬元或47%，意味兩伙共蝕約1110萬元或46%。

YOHO Town兩房560萬沽 較同日同類賣貴6%

另資料顯示，樓齡52年的銅鑼灣珠城大廈，新錄C座中低層4室成交，實用493方呎兩房間隔，497萬元易手、實呎1萬元；原業主今年1月以505萬元購入，約11個月，貶值約8萬元或2%，連使費料實蝕約29萬元或6%。

新界方面，中原區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town第7座高層A室，實用422方呎兩房戶，以526萬元沽出、實呎1.24萬元；原業主2005年以188萬元買入，帳面賺338萬元或1.8倍。同日稍後時間，屋苑第9座高層A室，實用、間隔均與上述第7座高層A室相同，以560萬元易手、實呎1.32萬元，做價較前者高34萬元或6.5%；原業主2014年以470萬元買入，帳面賺90萬元或19%。

美聯發盈喜 料全年轉虧為盈

另外，龍頭代理行美聯集團（1200）發盈喜，據2024年首11個月未經審核綜合管理帳目之初步審閱，料除稅前溢利多於3.5億元，純利多於3億元。2023年度則虧損4200萬元，預期2024年度將錄得純利，集團在中國內地之業務亦轉虧為盈。不過，市場雖然對「撤辣」及減息之初期反應強烈，但本港受地緣政治風險、中美緊張局勢升温、經濟前景不明朗及港人購房需求平淡等挑戰。集團於搶佔市場佔有率之同時，將嚴控成本。

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