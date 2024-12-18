YOHO Town兩房560萬沽 較同日同類賣貴6%

另資料顯示，樓齡52年的銅鑼灣珠城大廈，新錄C座中低層4室成交，實用493方呎兩房間隔，497萬元易手、實呎1萬元；原業主今年1月以505萬元購入，約11個月，貶值約8萬元或2%，連使費料實蝕約29萬元或6%。

新界方面，中原區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Town第7座高層A室，實用422方呎兩房戶，以526萬元沽出、實呎1.24萬元；原業主2005年以188萬元買入，帳面賺338萬元或1.8倍。同日稍後時間，屋苑第9座高層A室，實用、間隔均與上述第7座高層A室相同，以560萬元易手、實呎1.32萬元，做價較前者高34萬元或6.5%；原業主2014年以470萬元買入，帳面賺90萬元或19%。

美聯發盈喜 料全年轉虧為盈

另外，龍頭代理行美聯集團（1200）發盈喜，據2024年首11個月未經審核綜合管理帳目之初步審閱，料除稅前溢利多於3.5億元，純利多於3億元。2023年度則虧損4200萬元，預期2024年度將錄得純利，集團在中國內地之業務亦轉虧為盈。不過，市場雖然對「撤辣」及減息之初期反應強烈，但本港受地緣政治風險、中美緊張局勢升温、經濟前景不明朗及港人購房需求平淡等挑戰。集團於搶佔市場佔有率之同時，將嚴控成本。