聖誕節將臨，各大商場悉心推出聖誕主題節慶活動吸客，恒地（0012） 旗下將軍澳MCP新都城中心，推出「MCP新都城中心X Teletubbies聖誕雪國尋『寶』之旅」，同系馬鞍山MOSTown新港城中心，則推出「MOSTown新港城中心X Sanrio Characters MOST-Fluffy冬日交響曲」。
恒地租務（二）部總經理陳德鳴表示，兩大商場於今個聖誕節，預計連串活動可為商場的人流、生意額，帶來雙位數字增長，而餐飲業亦受惠於冬至及聖誕聚餐等，預料隨節日漸近，餐飲商戶的訂座率會逐步提升。
對不少市民北上消費，陳德鳴表示，集團上述兩大商場，皆位於住宅區，影響較傳統商業區少，商場客源絕大部分為本地顧客，平日亦有部分旅客到訪，現時兩大商場的人流已超越疫情前水平，每月持續錄得穩定增長，其中餐飲、運動類別生意表現更勝預期。
商場出租率方面，陳指出兩大商場平均出租率逾97%，其中MOSTown新港城中心四期達100%出租率；至於MCP新都城中心由本季至明年首季，有近10間新興品牌進駐，包括內地連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡等，另日系品牌無印良品（MUJI）將於明年首季開業。
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