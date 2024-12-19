聯儲局最新第三度減息，陳永傑估計，明年美國新政府上場後，全年或減息1厘，供樓負擔減輕，供平過租將趨普遍，明年住宅成交量將上升，樓價明年首季有望止跌回升。至於港府及中央政府推出一系列措施刺激經濟及樓市，將為本港樓市帶來新資金及動力，帶動住宅買賣及租務需求上升。

他預計，發展商投地意欲將回升，明年賣地成績有望改善，惟出價保持審慎，本年度地價收入暫時約43億元，僅及預算330億元的13%，估計明年賣地收入仍難達標。

另美聯估計，今年樓價迄今跌約6.8%，全年仍錄跌幅，惟租金於今年首11個月則升5.5%，並連續2年出現「租金升、樓價跌」現象；而今年一、二手將分別錄得約1.6萬宗及約4萬宗，同創3年新高。美聯行政總裁(住宅)馬泰陽表示，多項利好因素湧現，料明年樓價有望「反攻」，扭轉連跌3年的走勢，回升約5%；料發展商持續積極推售貨尾，相信全年一手成交量將按年再升逾一成至1.8萬宗，將創6年新高；二手成交量則再漲約5%至約4.2萬宗水平，有望達4年高位。租金方面，料人才及內地生持續來港，預計明年全年租金升約6%，跑贏樓價升幅。

馬泰陽又看好來年豪宅市場，預期明年逾5000萬元豪宅註冊量可升至700宗，創有紀錄以來30年新高。

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