2024年即將完結，兩大龍頭地產代理行，總結過去一年樓市市道，及展望明年樓市走勢。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年本港樓市隨全面撤辣、減息等利好因素，整體成交量漸見起色，預料今年全年一手私宅交投達1.7萬宗，二手私樓交投則達3.35萬宗，齊創3年新高。雖然中原城市領先指數CCL全年仍錄約6.5%跌幅，但仍預測明年全年一手交投將增至約1.8萬宗，二手交投增至約4萬宗，明年全年樓價巿望升約10%，租金料升約5%。
聯儲局最新第三度減息，陳永傑估計，明年美國新政府上場後，全年或減息1厘，供樓負擔減輕，供平過租將趨普遍，明年住宅成交量將上升，樓價明年首季有望止跌回升。至於港府及中央政府推出一系列措施刺激經濟及樓市，將為本港樓市帶來新資金及動力，帶動住宅買賣及租務需求上升。
他預計，發展商投地意欲將回升，明年賣地成績有望改善，惟出價保持審慎，本年度地價收入暫時約43億元，僅及預算330億元的13%，估計明年賣地收入仍難達標。
另美聯估計，今年樓價迄今跌約6.8%，全年仍錄跌幅，惟租金於今年首11個月則升5.5%，並連續2年出現「租金升、樓價跌」現象；而今年一、二手將分別錄得約1.6萬宗及約4萬宗，同創3年新高。美聯行政總裁(住宅)馬泰陽表示，多項利好因素湧現，料明年樓價有望「反攻」，扭轉連跌3年的走勢，回升約5%；料發展商持續積極推售貨尾，相信全年一手成交量將按年再升逾一成至1.8萬宗，將創6年新高；二手成交量則再漲約5%至約4.2萬宗水平，有望達4年高位。租金方面，料人才及內地生持續來港，預計明年全年租金升約6%，跑贏樓價升幅。
馬泰陽又看好來年豪宅市場，預期明年逾5000萬元豪宅註冊量可升至700宗，創有紀錄以來30年新高。
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