moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

兩大龍頭代理料明年樓價升5%至10% 

2024年即將完結，兩大龍頭地產代理行，總結過去一年樓市市道，及展望明年樓市走勢。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年本港樓市隨全面撤辣、減息等利好因素，整體成交量漸見起色，預料今年全年一手私宅交投達1.7萬宗，二手私樓交投則達3.35萬宗，齊創3年新高。雖然中原城市領先指數CCL全年仍錄約6.5%跌幅，但仍預測明年全年一手交投將增至約1.8萬宗，二手交投增至約4萬宗，明年全年樓價巿望升約10%，租金料升約5%。

聯儲局最新第三度減息，陳永傑估計，明年美國新政府上場後，全年或減息1厘，供樓負擔減輕，供平過租將趨普遍，明年住宅成交量將上升，樓價明年首季有望止跌回升。至於港府及中央政府推出一系列措施刺激經濟及樓市，將為本港樓市帶來新資金及動力，帶動住宅買賣及租務需求上升。

他預計，發展商投地意欲將回升，明年賣地成績有望改善，惟出價保持審慎，本年度地價收入暫時約43億元，僅及預算330億元的13%，估計明年賣地收入仍難達標。

另美聯估計，今年樓價迄今跌約6.8%，全年仍錄跌幅，惟租金於今年首11個月則升5.5%，並連續2年出現「租金升、樓價跌」現象；而今年一、二手將分別錄得約1.6萬宗及約4萬宗，同創3年新高。美聯行政總裁(住宅)馬泰陽表示，多項利好因素湧現，料明年樓價有望「反攻」，扭轉連跌3年的走勢，回升約5%；料發展商持續積極推售貨尾，相信全年一手成交量將按年再升逾一成至1.8萬宗，將創6年新高；二手成交量則再漲約5%至約4.2萬宗水平，有望達4年高位。租金方面，料人才及內地生持續來港，預計明年全年租金升約6%，跑贏樓價升幅。

馬泰陽又看好來年豪宅市場，預期明年逾5000萬元豪宅註冊量可升至700宗，創有紀錄以來30年新高。

其他報道

經絡曹德明：實際按息回落至3.5厘 港銀明年或跟減

中原按揭王美鳳：減息下 供平過租個案料進一步增加

會德豐黃光耀：減息步伐理想 

太古城兩房呎售1.27萬  14年升值逾四成

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款