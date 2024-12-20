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受一簽多行政策帶動 CCL終止兩周連挫按周回升0.41%

近期樓市氣氛淡靜，具體反映11月25日至12月1日市況的中原城市領先指數CCL，最新報138.16點，按周升0.41%，終止之前兩周連跌，是12月1日中央政府恢復深圳一簽多行政策當周市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連續7周於138點水平徘徊，期間4升3跌，最高138.80點、最低137.59點。她認為，二手市場上的筍盤大部分已被消耗，而聖誕長假將至，節日氣氛濃厚，買家暫緩入市，二手成交持續淡靜，樓價反覆爭持的局面未變，相信短期CCL繼續於136點到140點之間徘徊。

事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，而今年樓價暫時累跌6.15%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.79%。至於12月19日美國聯儲局宣佈減息0.25厘，本港主要銀行宣佈下調最優惠利率0.125厘，12月18日港鐵東涌東站第1期物業發展項目合計收到4份標書，對本地二手樓價的影響，將於明年1月上旬公佈的CCL反映。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.26點，按周升0.30%；CCL(中小型單位)報137.24點，按周升0.45%；豪宅方面，CCL(大型單位)報142.69點，按周升0.27%。

上述三大指數同樣結束兩周連跌，CCL Mass、CCL(中小型單位)齊處於2016年9月中水平，而CCL(大型單位)則處2017年1月中水平。

四大分區樓價方面，今周三升一跌，上周是三跌一升。其中九龍CCL Mass報133.76點，按周升0.91%，連跌6周後回升；港島CCL Mass報138.08點，按周升0.34%。另新界西CCL Mass報128.41點，按周微升0.03%。

不過，新界東CCL Mass報149.93點，按周跌0.56%。港島、九龍、新界東、新界西指數，分別於2016年7月初、8月底、11月中、12月中水平徘徊。

 

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