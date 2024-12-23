moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

中原測量師行明年起推「中原網上估值」系統

中原測量師行最新推出「中原網上估值」系統，將於 2025 年 1 月 1 日正式登場。系統配合中原集團物業全框架數據，採用強大貼巿物業 成交數據庫，利用 AI 模型分析大數據，為各企業如銀行、財務公司、或金融分析機構等提供全面、 高效、可靠的專業即時估值方案。

中原測量師行宣布，已於 2024 年 10 月 10 日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作 業務，並將於 2025 年 1 月 1 日推出全新研發的網上估價系統「中原網上估值」。系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通 API 便可即時獲取相關物業估價。

中原測量師行執行董事張競達表示，「中原網上估值」系統包含 AI 技術及中原測量師行逾 30 多 年的經驗。配合龐大的中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後的問題，令估值更緊貼市場狀況。

 

其他報道

IG Group：比特幣料達12.5萬美元

內地逾三機構據報涉債市違規 罰款逾千萬

金管局：人民幣跨境清算服務時間將延長 有助為不同時區客戶提供服務

鄭志剛愛將張之杰任K11 Concept行政總裁 於新公司續管理K11

特朗普：馬斯克不可能成為美國總統 讓位屬謠言

八達通：的士司機可透過八達通網絡接受PayMe付款

證監會黃天祐及梁鳳儀與中國財政部長藍佛安等高層在北京會面

半日沽空金額減29% 騰訊沽空增50%

恒指半日升137點 科指0.49% 越疆上市升幅收窄至0.2%

華僑銀行連續兩年向初級員工派資助　港員工每人獲發5400元

滬深三大指數半日個別走 滬指一枝獨秀

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 貨幣總結餘升 齊創兩個月高

NHK：本田與日產計劃於6月就合併達成最終協議

匯控約75億元出售法國壽險業務 料錄8億元稅前虧損

積金評級料12月強積金人均蝕 2100元 惟全年回報有望升9% 人均賺2.16萬元

據報多家本地券商下調新世界股債孖展融資比率

滬深三大指數個別發展 人行淨回籠6435億人幣

恒指今早高開122點 科指升0.84% 越疆上市升4.7%

NHK：本田與日產計劃於6月就合併達成最終協議

順豐控股：超額配股權失效 H股獲納入互聯互通名單

港股ADR升90點 夜期高水165點 美期亞股升 越疆上市

康耐特光學折讓19%配股 籌8億

北水增持工行 減持希教國際

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款