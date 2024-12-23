中原測量師行宣布，已於 2024 年 10 月 10 日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作 業務，並將於 2025 年 1 月 1 日推出全新研發的網上估價系統「中原網上估值」。系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通 API 便可即時獲取相關物業估價。

中原測量師行執行董事張競達表示，「中原網上估值」系統包含 AI 技術及中原測量師行逾 30 多 年的經驗。配合龐大的中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後的問題，令估值更緊貼市場狀況。

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