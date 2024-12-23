中原測量師行最新推出「中原網上估值」系統，將於 2025 年 1 月 1 日正式登場。系統配合中原集團物業全框架數據，採用強大貼巿物業 成交數據庫，利用 AI 模型分析大數據，為各企業如銀行、財務公司、或金融分析機構等提供全面、 高效、可靠的專業即時估值方案。
中原測量師行宣布，已於 2024 年 10 月 10 日正式終止與諾華誠信就網上估價系統的所有合作 業務，並將於 2025 年 1 月 1 日推出全新研發的網上估價系統「中原網上估值」。系統由中原測量師行獨立研發，企業客戶駁通 API 便可即時獲取相關物業估價。
中原測量師行執行董事張競達表示，「中原網上估值」系統包含 AI 技術及中原測量師行逾 30 多 年的經驗。配合龐大的中原數據及專業團隊，解決一般網上估價滯後的問題，令估值更緊貼市場狀況。
其他報道
金管局：人民幣跨境清算服務時間將延長 有助為不同時區客戶提供服務
鄭志剛愛將張之杰任K11 Concept行政總裁 於新公司續管理K11
恒指半日升137點 科指0.49% 越疆上市升幅收窄至0.2%
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 貨幣總結餘升 齊創兩個月高
積金評級料12月強積金人均蝕 2100元 惟全年回報有望升9% 人均賺2.16萬元