曹表示，若明年經濟進一步復蘇，交投將逐步回穩，料明年全年現樓按揭宗數將升一成，至5.5萬宗；此外，今年首次推售的樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，選用即供付款的佔比穩步上揚，料樓花按揭宗數有望上試6000宗水平，按年升逾四成，挑戰近5年新高。

他預測，明年息口或繼續回落，政府最新樓按政策、以及人才計劃的效果將逐漸浮現，樓市交投將逐步回穩，明年新取用住宅按揭將恢復正增長，估計金額及宗數回升至約2,050億元及45,000宗水平。

另外，經絡按揭進行「2024年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」，結果顯示，政府宣布所有物業按揭成數上限劃一為七成，為最多人投選的按揭新聞，佔22.1%；另銀行連番減息、及政府年初全面撤辣和撤銷按壓測要求，分別為第二及第三位。

來年置業部署方面，約86%受訪市民表示，取態將保持審慎；而沒有持有物業受訪者中，逾五成表示「靜觀其變或先按兵不動」，「考慮置業」者佔36%，11.7%則會租樓。

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