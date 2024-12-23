2024年即將完結之際，今年內有多項因素影響樓市和樓按市場發展；經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年首11個月的現樓按揭宗數為46,336宗、樓花按揭宗數則為3,865宗，預計全年現樓按揭宗數可達5萬宗，較去年全年約7.39萬宗，按年少約2.39萬宗或約32%，料將屬有紀錄以來年度新低，而樓花按揭為約4200宗，較去年的1581宗，按年則增加逾1.6倍。
曹表示，若明年經濟進一步復蘇，交投將逐步回穩，料明年全年現樓按揭宗數將升一成，至5.5萬宗；此外，今年首次推售的樓花新盤中，約六成買家選用即供付款方法，選用即供付款的佔比穩步上揚，料樓花按揭宗數有望上試6000宗水平，按年升逾四成，挑戰近5年新高。
他預測，明年息口或繼續回落，政府最新樓按政策、以及人才計劃的效果將逐漸浮現，樓市交投將逐步回穩，明年新取用住宅按揭將恢復正增長，估計金額及宗數回升至約2,050億元及45,000宗水平。
另外，經絡按揭進行「2024年十大樓按新聞選舉及來年置業意向調查」，結果顯示，政府宣布所有物業按揭成數上限劃一為七成，為最多人投選的按揭新聞，佔22.1%；另銀行連番減息、及政府年初全面撤辣和撤銷按壓測要求，分別為第二及第三位。
來年置業部署方面，約86%受訪市民表示，取態將保持審慎；而沒有持有物業受訪者中，逾五成表示「靜觀其變或先按兵不動」，「考慮置業」者佔36%，11.7%則會租樓。
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