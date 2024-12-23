據成交紀錄冊顯示，上述洋房連雙車位，曾於2022年5月以1.827億元售出，買家當時採2年長成交期，但於今年8月，終止交易料遭沒收10%訂金涉約1827萬元，意味是次新成交價，較兩年前低逾5200萬元或28%，成交價之差異，料與買家成交期不同有關。

瑧譽位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，項目特色之一為洋房下方另設19間獨立居室，採開放式或一房設計，實用470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，居室與洋房分隔，另擁業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。