雖然本月新盤交投市況平淡，新界區大額豪宅仍錄得成交；保利置業（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣洋房項目瑧譽，新錄一宗成交，為原撻大訂再重售，做價較兩年半前大跌近三成；據成交紀錄冊顯示，12號屋透過招標售出，屬實用5200方呎5房5套連儲物室間隔 (連264方呎平台，949方呎花園、1190方呎天台及私人泳池等)，連雙車位，加上實用615方呎居室、即總面積5815方呎，成交價1.3068億元，實呎2.24萬元，買家成交期180日。
據成交紀錄冊顯示，上述洋房連雙車位，曾於2022年5月以1.827億元售出，買家當時採2年長成交期，但於今年8月，終止交易料遭沒收10%訂金涉約1827萬元，意味是次新成交價，較兩年前低逾5200萬元或28%，成交價之差異，料與買家成交期不同有關。
瑧譽位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，項目特色之一為洋房下方另設19間獨立居室，採開放式或一房設計，實用470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，居室與洋房分隔，另擁業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。