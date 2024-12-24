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美聯：本季一手4500宗成交 按季急升近9成半

今年9月減息潮啟動，本港連番減息，至今已累減0.625厘，加上中央推出措施振經濟，連同10月中施政報告推出利好樓市措施，在眾多利好因素帶動下，第四季一手成交量按季大幅回升。據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，第四季(截至12月23日)全港一手成交量錄4,500宗，較第三季2,318宗大升約94.1%，創自2020年第四季後的4年次高，宗數僅次於今年第一季撤辣初期約4,800宗水平。

今年暫錄15479宗一手成交

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若將第四季(截至12月23日)一手成交量4,500宗按新盤劃分，啟德天璽．天第1期成為本季成交量最多的新盤，緊隨其後的包括黃竹坑BLUE COAST II、元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND 3B期、長沙灣瑜悦。上述5個項目季內共錄約1,775宗一手成交，佔同期全港一手成交量近4成。劉又稱，隨著第四季一手成交量顯著回升，帶動本年(截至12月23日)全港一手成交量升至15,479宗，宗數比起去年全年10,434宗高出約48.4%，並創3年新高。值得留意，今年一手宗數亦略高於近十年平均每年約14,950宗水平，輕微高出約3.5%。

 

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