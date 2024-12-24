今年9月減息潮啟動，本港連番減息，至今已累減0.625厘，加上中央推出措施振經濟，連同10月中施政報告推出利好樓市措施，在眾多利好因素帶動下，第四季一手成交量按季大幅回升。據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，第四季(截至12月23日)全港一手成交量錄4,500宗，較第三季2,318宗大升約94.1%，創自2020年第四季後的4年次高，宗數僅次於今年第一季撤辣初期約4,800宗水平。