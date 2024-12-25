明報記者

據財經事務及庫務局網頁顯示，財庫局長許正宇新近更新其投資及利益，將其中一個位於灣仔區住宅連車位刪走，並新增一項「全資擁有一個位於灣仔區住宅單位」。另資料顯示，跑馬地樂陶苑D座高層連一個車位，樓齡約37年，實用面積1103方呎，3房1套間隔，本月中以2350萬元易手，實呎21,306元，屬市價水平。原業主包括許正宇，許氏等2011年7月以1700萬元購入，據悉供家人居住。代理消息指出，上述物業去年9月起以2980萬元放售，至今年3月，即樓市全面「撤辣」後，已調低叫價至約2500萬元，最終以2350萬元易手，較去年叫價低630萬元或21%。許氏持貨約13年，帳賺650萬元或38%。

囍滙原業主持貨兩年多蝕14%沽

另一邊廂，本月中灣仔囍滙3座中層一個實用432方呎的1房戶，以958萬元易手，實呎22,176元，登記買家HUI CHING YU，與許正宇名字相同。上述單位原業主2022年4月以1110萬元購入，持貨約兩年多，帳面蝕讓152萬元或14%，連使費計實蝕逾214萬元或19%。據許氏利益申報，此單位由他全資擁有，並作出租用途。

其妻5年前8600萬購地利根德閣

事實上，許正宇家族身家豐厚，其父母許宏全及曾敏麗，曾經營港怡集團，旗下擁有港怡企業、天福金行等多家公司。他與任投行的妻子陳妍妮一向鍾情「磚頭」，2013年實施雙倍印花稅前，一直活躍於物業買賣，許氏夫婦二人與家族成員，先後於2010年以4100萬元購入跑馬地嘉崙臺3房戶，以及剛售出樂陶苑單位，許妻2019年兩度「甩名」予許正宇，並回復「自由身」，再以首置名義購入中半山地利根德閣3座高層連一個車位，實用2407方呎，3房1套間隔，成交價8600萬元，實呎3.57萬元，據申報指，現為許氏夫婦自住物業。此外，許正宇在港尚有一個以公司名義持有兩個灣仔物業作收租。

另外，普縉最新發表樓市分析報告指出，今年本港整體樓市處於下調格局，自今年2月底全面「撤辣」後，住宅交投曾飈升，惟受制於多項內外因素影響，各類物業成交量及樓價反覆回落，並以非住宅物業表現較為遜色。 普縉預期，明年發展商將會持續積極沽售手上項目，在政府放寬投資移民條件，以及豪宅供應稀缺推動下，明年豪宅物業可保持穩中向好的發展。

[香港地產]