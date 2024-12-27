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CCL按周挫0.73% 減息後3個月來最大跌幅

近期二手市況持續淡靜，樓價上升動力不足；具體反映12月2日至12月8日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周、即約3個月以來最大，而今年迄今樓價累跌6.83%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，是11月26日特朗普威脅明年1月上任後將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周、及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。

今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升、五跌，料短期走勢繼續反覆爭持未變。 事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，今年樓價暫時累跌6.83%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.32%。

 

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報137.21點，按周跌0.76%；CCL(中小型單位)報136.21點，按周跌0.75%；CCL(大型單位)報141.82點，按周跌0.61%。

上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊處於2016年8月底水平，而CCL(大型單位)則處於2016年9月底水平。

四區樓價指數，三跌一升，港島CCL Mass報136.34點，按周跌1.26%；九龍CCL Mass報132.23點，按周跌1.14%；新界東CCL_Mass報148.86點，按周跌0.71%。新界西CCL Mass報128.79點，按周升0.30%，是唯一錄按周升幅的指數，連升2周共0.33%。

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