文章日期：2024年12月27日 16:48
整體二手交投市況淡靜，個別市區屋苑不乏二手蝕讓；代理消息指，入伙約6年的啟德嘉匯，新錄得第9座高層E室易手，屬實用632方呎3房1套間隔，以約1250萬元售出、實呎19778元。代理補充，單位成交價屬市價。
原業主為本地客，於2017年斥1539.5萬元一手購入，持貨7年，現帳面蝕約289.5萬元，單位期內貶值約19%，若連稅項及使費有可能實蝕約375萬元或24%。
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