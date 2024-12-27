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嘉匯3房1250萬沽 原業主7年料蝕逾兩成

整體二手交投市況淡靜，個別市區屋苑不乏二手蝕讓；代理消息指，入伙約6年的啟德嘉匯，新錄得第9座高層E室易手，屬實用632方呎3房1套間隔，以約1250萬元售出、實呎19778元。代理補充，單位成交價屬市價。

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