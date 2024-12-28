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「宅男女神」男友1228萬沽昇薈3房 帳賺25%

【明報專訊】2024年即將過去，整體二手市况淡靜，惟不乏娛樂圈相關人士沽貨個案；資料顯示，被形容為「宅男女神」藝人蘇麗珊，其男友施韋洛持有的東涌昇薈第9座中層A室，屬實用1159方呎3房1套連儲物室間隔，於本月中以1228萬元易手、實呎1.05萬元；施氏於2015年7月983.66萬元一手購入，持貨逾9年，帳面賺逾244.3萬元或25%。

莊士前高層沽貝沙灣3房 料蝕三成

不過，港島二手豪宅錄得蝕讓成交，薄扶林貝沙灣2期南岸第8座高層單位，實用1376方呎3房1套及儲物室間隔，連車位以3250萬元易手、實呎2.36萬元，據悉單位由莊士機構（0367）前要員高上智或有關人士持有，於2019年4月以4538萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕1288萬元或28%，若計及稅項及其他使費有可能實蝕逾1558萬元或34%。

此外，中半山富匯豪庭早前有銀主盤易手，新買家身分曝光，為黎啟東（LAI KAI TUNG ROBERT），與寶力機械集團執行董事名字相同，相信為同一人；黎氏購入的單位，為屋苑第2座中層相連戶，實用3738方呎，成交價約1.3億元、實呎逾3.4萬元，呎價相信為屋苑近年新低；上述銀主單位曾於2021年獲買家以1.98億元承接，惟未完成交易。

Park YOHO愉景新城連錄蝕讓

大型屋苑成交方面，代理消息指出，啟德嘉匯第9座高層戶，實用632方呎3房1套間隔，以約1250萬元易手、實呎1.97萬元；原業主2017年以1539.5萬元一手購入，帳面蝕約289.5萬元或19%，連稅項及使費有可能實蝕約375萬元或24%。

中原分行經理林頌宜稱，元朗錦田Park YOHO第1A期9B座高層戶，實用644方呎3房戶，以622萬元沽出、實呎9658元；原業主2018年以1053萬元一手購入，帳面蝕431萬元或41%，連稅項及使費有可能實蝕約487萬元或46%。美聯高級分區營業經理鍾家豪稱，荃灣愉景新城第9座高層實用477方呎兩房戶，成交價572.8萬元、實呎1.2萬元；原業主2019年以723萬元購入，帳面蝕逾150萬元或21%，如連稅項及使費有可能損手約190萬元或26%。

[香港地產]

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