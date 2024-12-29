太古城周末錄得3宗成交，為十大屋苑中最旺。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得3宗成交，包括海天閣中層D室，實用面積759方呎，3房1套間隔，望內園景，以1238萬元易手，實呎16311元。原業主1986年80.5萬元一手買入，持貨長達38年，帳面大幅獲利1157.5萬元，期內升值14倍。

另據美聯物業分行統計，今年最後一個周末，十大屋苑共錄約7宗成交，較上周同期約9宗續跌約22%，已連跌3週，並為自9月21日及22日周末後的14個周末新低。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市交投表現較去年優勝，主要受惠全面撤辣，本港亦跟隨美國連減3次息，加上施政放寬按揭成數及投資移民等政策，而租金上升亦鼓勵租轉買增加，種種利好因素均有助支持樓市發展，發展商亦積極出貨。不過，踏入年末，受傳統節日因素影響，而且不少市民亦趁聖誕節及新年前外出或北上旅遊，故睇樓活動受阻，而成交量亦難免有所放緩。隨著節日因素淡化，加上發展商亦部署來年推出多個大型新盤，一二手交投有望續升，樓價亦重拾升軌。