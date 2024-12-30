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山頂南區全年買賣交投破百宗 按年增44%

傳統豪宅的山頂南區交投受惠撤辣及多項利好因素帶動，今年交投活躍。美聯物業首席區域營業董事方富義表示，山頂南區今年截至12月27日為止，共錄得約108宗成交，較去年約75宗上升約44%；而成交金額則錄得155.75億元，較去年約87.93億元大幅上升約77%。

據美聯物業山頂南區分行統計，今年截至12月27日計，山頂南區共錄得的108宗成交中，有約33宗屬一手成交，成交金額約81.43億元，較去年約2宗及6.67億元分別大升1550%及1120%，反映發展商亦加快推盤。

至於二手成交量則錄得約75宗，與去年約73宗相若，而成交金額則為74.32億元，較去年約81.26億元減少約8.54%。另外，全年錄得的洋房交易佔39宗，分層戶佔69宗，按年計分別增加約105%及23%。

指標二手豪宅成交量方面，大潭陽明山莊最活躍，錄得約16宗，較去年10宗增加約6成，而浪琴園及赤柱富豪海灣均錄得約4宗成交，大潭紅山半島分層戶錄得3宗買賣，紅山半島洋房亦錄得1宗買賣。方富義展望明年，山頂南區買賣交投目標將上升約2成至約130宗水平，金額亦同步上升至約187億元水平，至於逾億元交易量有望再創新高至46宗，涉及金額約145億元；惟租賃市場全年區內共錄得約604宗租務成交，較2023年錄得約783宗減少約22.86%，涉及租金總金額約6,841萬元，較2023年約9,337萬元減少約26.73%，2025年目標則呈橫行發展。

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