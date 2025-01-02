新地代理租務部總經理周淑雯表示，西沙GO PARK中的運動商業綜合部分，以「公園式運動商業綜合體」作定位，將運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身，各類設施適合一家大小、不同年齡人士及各種興趣的社群。

周補充，GO PARK即將開幕，其中佔地逾4萬方呎的三大兒童遊樂區，將會先後登場；逾3000方呎寵物公園亦將開放，方便顧客帶同寵物遊樂。

另項目內有餐飲、運動及消閒娛樂商戶已陸續進駐。

她期望，這些運動及休閒的設施，能讓大眾感受大自然環境，同時透過運動、餐飲、娛樂及創意的休閒活動和多元化體驗，實現身心靈健康、寵物友善、跨代共融的宗旨。

西沙GO PARK是新地西沙大型綜合發展項目當中的運動商業綜合部分，佔地130萬方呎，目前已有四大旗艦商戶進駐，包括安盛創夢館（AXA Dreamland）、香港劍擊學校、JUST CLIMB，以及24小時健身中心Super Motion。

另有多間運動消閒、餐飲娛樂商戶陸續進駐，包括由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的香港游泳學校，將設學校首個專屬室內泳池、人氣咖啡店KAHU COFFEE跨界開設全日中式點心店「CHILL DIM SUM by KAHU」等。