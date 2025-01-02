協成行副董事總經理方添輝表示，是次更新價單後，其中30伙以優惠價推出，開放式單位折實入場價335.1萬元、折實呎價15232元。

項目是次以現樓形式重推，過去周一向公眾開放現樓示範單位後，累錄逾1000人次參觀。

被問到是否「劈價」重推，協成行物業銷售主管張詩敏表示，價錢根據市況調節，而作出優惠，亦有不同付款方式吸引不同買家，預期短期內公布銷售安排及於春節前開售。

是次更新價單後，將提供5項付款方法，總折扣由5%至9%，50個單位涵蓋開放式至兩房間隔，實用220至456方呎，定價368.2萬至1251.4萬元，以9%折扣計，折實價335.1萬至1138.8萬元，折實呎價15232至24974元。

是次入場單位5樓C室（與2023年首推入場單位不同），實用220方呎，開放式間隔，以9%折扣計，折實價335.1萬元，折實實呎15232元。可留意是，該單位2023年首推定價為538.5萬元，即新定價平約32%。

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