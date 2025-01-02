moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

傲華現樓重推折實均呎1.95萬 較年半前低約15%

剛踏入2025年，即有發展商增優惠變相減價促銷，協成行筲箕灣現樓項目傲華，日前已對外開放現樓示範單位，今日公布更新版價單涉50伙，整批折實均呎19544元，較2023年6月首推折實均呎23042元，低約15%。

協成行副董事總經理方添輝表示，是次更新價單後，其中30伙以優惠價推出，開放式單位折實入場價335.1萬元、折實呎價15232元。

項目是次以現樓形式重推，過去周一向公眾開放現樓示範單位後，累錄逾1000人次參觀。

被問到是否「劈價」重推，協成行物業銷售主管張詩敏表示，價錢根據市況調節，而作出優惠，亦有不同付款方式吸引不同買家，預期短期內公布銷售安排及於春節前開售。

是次更新價單後，將提供5項付款方法，總折扣由5%至9%，50個單位涵蓋開放式至兩房間隔，實用220至456方呎，定價368.2萬至1251.4萬元，以9%折扣計，折實價335.1萬至1138.8萬元，折實呎價15232至24974元。

是次入場單位5樓C室（與2023年首推入場單位不同），實用220方呎，開放式間隔，以9%折扣計，折實價335.1萬元，折實實呎15232元。可留意是，該單位2023年首推定價為538.5萬元，即新定價平約32%。

其他報道

西沙GO PARK將開幕 運動休閒融匯一體

柏蔚山3房月租4.45萬 呎租57元 

雪纖瘦老闆斥1890萬元連環購入凱滙兩伙

十大焦點新盤涉1.07萬伙 聚焦啟德 長實跑道區新盤今季料對撼新地天璽‧天2期

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款