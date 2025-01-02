文章日期：2025年1月2日 18:11
十大屋苑之一天水圍嘉湖山莊錄得今年首宗成交。祥益地產高級經理謝利官指，嘉湖山莊美湖居1座中層B室，實用623方呎，3房1套間隔，獲區內換樓客以468萬元承接，實呎7512元。
同座低層B室於11月份曾以510萬元易手，是次成交價較該單位做價低42萬元或8%。
最新成交單位原業主1999年215萬元購入，持貨近26年帳面升253萬元或約1.2倍。
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