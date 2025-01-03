moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

海柏兩房600萬易手 17年升值1.5倍

雖然整體二手市況仍平淡，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海柏花園新錄1月首宗二手成交，為第4座中層G室，實用412方呎兩房間隔，原業主叫價約620萬元，議價後減20萬元或3%，以600萬元易手，實呎14563元，新買家為上車客。原業主於2008年以235萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約365萬元，期內升值逾1.5倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款