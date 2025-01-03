文章日期：2025年1月3日 11:38
雖然整體二手市況仍平淡，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海柏花園新錄1月首宗二手成交，為第4座中層G室，實用412方呎兩房間隔，原業主叫價約620萬元，議價後減20萬元或3%，以600萬元易手，實呎14563元，新買家為上車客。原業主於2008年以235萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約365萬元，期內升值逾1.5倍。
其他報道
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 逾一個月低
發改委：推手機、平板等購新補貼 擬發超長期特別國債
渣打料內地可實現2024年增長目標
美匯逾兩年高 人民幣中間價較預期偏強 差距近半年最大
Tesla去年銷量遜預期 十多年來首次按年下降 料今年增逾20%
Cybertruck獲美國最高7500美元稅收抵免資格
勞力士最多加價8%
滬深三大指數高開 人行淨回籠885億人幣
恒指高開85點 科指升0.6% 續低於10天線 阿里升2%
中國黑客據報入侵美國財政部 接觸到政策草稿、領導行程等
拜登據報將下令禁止在沿海新增油氣鑽探
港股ADR跌46點 夜期低水13點 美期亞股升
道指跌151點連跌4日 標指、納指見1個月低
北水增持工行 減持協鑫科技