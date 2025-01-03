雖然整體二手市況仍平淡，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海柏花園新錄1月首宗二手成交，為第4座中層G室，實用412方呎兩房間隔，原業主叫價約620萬元，議價後減20萬元或3%，以600萬元易手，實呎14563元，新買家為上車客。原業主於2008年以235萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約365萬元，期內升值逾1.5倍。