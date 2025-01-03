節日氣氛濃厚，樓市走勢陷膠著狀態，樓價反覆；具體反映2024年12月9至15日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.64點，按周升0.36%，而是次CCL指數仍處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價全年最終累跌6.5%。