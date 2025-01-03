節日氣氛濃厚，樓市走勢陷膠著狀態，樓價反覆；具體反映2024年12月9至15日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.64點，按周升0.36%，而是次CCL指數仍處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價全年最終累跌6.5%。
另外，較2021年8月錄得191.34點歷史高位，下跌28.07%。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL持續升跌交錯，近9周於138點上下窄幅爭持，主要是二手業主與買家角力拉鋸，成交淡靜，短期樓價維持反覆牛皮格局，並預計新春前CCL於136點到140點徘徊，未有明顯上升或下跌趨勢。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.13點，按周升0.67%；CCL（中小型單位）報137點，按周升0.58%；豪宅方面，CCL（大型單位）報140.85點，按周跌0.68%，連跌2周共1.29%。
CCL Mass、CCL（中小型單位）齊處於2016年9月中水平，而CCL(大型單位)則處於2016年9月底水平。
四大分區樓價指數方面，港島、九龍兩區升，而新界兩區跌。港島CCL Mass最新報138.57點，按周升1.64%；九龍CCL_Mass報133.81點，按周升1.19%。
新界東CCL Mass報148.38點，按周跌0.32%，連跌3周共1.59%；新界西CCL Mass報128.36點，按周跌0.33%，結束2周連升。
港島、九龍、新界東、新界西指數，分別於2016年7月初、8月底、10月初及12月中水平徘徊。