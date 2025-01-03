moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL按周回升0.36% 2024年累跌6.5%

節日氣氛濃厚，樓市走勢陷膠著狀態，樓價反覆；具體反映2024年12月9至15日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.64點，按周升0.36%，而是次CCL指數仍處逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2024年樓價全年最終累跌6.5%。

另外，較2021年8月錄得191.34點歷史高位，下跌28.07%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL持續升跌交錯，近9周於138點上下窄幅爭持，主要是二手業主與買家角力拉鋸，成交淡靜，短期樓價維持反覆牛皮格局，並預計新春前CCL於136點到140點徘徊，未有明顯上升或下跌趨勢。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.13點，按周升0.67%；CCL（中小型單位）報137點，按周升0.58%；豪宅方面，CCL（大型單位）報140.85點，按周跌0.68%，連跌2周共1.29%。

CCL Mass、CCL（中小型單位）齊處於2016年9月中水平，而CCL(大型單位)則處於2016年9月底水平。

四大分區樓價指數方面，港島、九龍兩區升，而新界兩區跌。港島CCL Mass最新報138.57點，按周升1.64%；九龍CCL_Mass報133.81點，按周升1.19%。

新界東CCL Mass報148.38點，按周跌0.32%，連跌3周共1.59%；新界西CCL Mass報128.36點，按周跌0.33%，結束2周連升。

港島、九龍、新界東、新界西指數，分別於2016年7月初、8月底、10月初及12月中水平徘徊。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款