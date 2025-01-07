區內對上一次折實呎價低於8000元，要追溯至上月推出的同區凱和山，折實呎價低見7998元。

旭日國際開發部董事總經理李炳餘稱，明日起收票，預料下周首輪銷售，形容是次開價項目是「住得好D價」，期望以親民價錢讓市民置業。對於兩個期數首批折實均呎均低於1萬元，他表示是次推出多數為園景單位，暫未推出海景戶，故屬原價加推，稍後加推單位價格將有上調空間，相信項目能賺取合理利潤。

旭日國際開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，發展商向買家提供5款付款方法，除了原有120天現金付款計劃的最高總折扣12% ，新增150天現金優惠付款計劃，買家可享2%現金回贈。

此外，發展商為今期開放式單位買家提供價值約10萬元傢俬禮券優惠，買家如不選擇上述優惠，可直減6萬元樓價折扣。

首張價單的127伙，涵蓋開放式至3房1套間隔，實用304至651方呎，扣除最高折扣12%及優惠後，折實價242.2萬至656萬元，折實呎價7941至12040元。

折實入場價及折實呎價最低單位，為2座5樓H室，實用305方呎開放式間隔，售價282萬元，呎價9246元，扣除最高折扣12%，及直減6萬元後，折實價242.2萬元、呎價7941元。

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