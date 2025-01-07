moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

海盈山現樓加推65伙 折實均呎2.18萬低年半前首批22%

港島再有新盤部署新一輪推售，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，已屆現樓，今日加推全新第3號價單，65伙折實均呎21845元，較2023年7月、即約年半前推出首批88伙折實均呎27,989元低約22%。

嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目明日起收票，料新春前進行銷售，形容新價單開價是「開心置盈價」，並首次以現樓推出單位，指新推單位的樓層和景觀，與之前已推出的兩張價單不同，故難作比較。發展商向買家提供兩款付款方法，其中靈活付款計劃，提供最高總折扣22% ，並提供0.5%提前完成交易現金回贈。

488呎兩房折實950萬入場

第3號價單有65伙，涵蓋49伙兩房、16伙3房，全部均是全新推出，實用486至661方呎，定價1224.6萬至2434.9萬元，呎價24953至36837元，扣除最高折扣22%及0.5%現金回贈後，折實價約950.41萬至1889.73萬元，折實呎價19366至28589元。

折實最低入場單位，為2B座6樓E室，實用488方呎兩房間隔，售價1224.6萬元，呎價25094元，扣除所有折扣及優惠後，折實價950.41萬元、呎價19476元。折實呎價最低單位，則為2A座26樓G室，實用509方呎兩房間隔，售價1270.1萬元，呎價24953元，扣除所有折扣及優惠後，折實價985.73萬元、呎價19366元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款