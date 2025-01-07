嘉里董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目明日起收票，料新春前進行銷售，形容新價單開價是「開心置盈價」，並首次以現樓推出單位，指新推單位的樓層和景觀，與之前已推出的兩張價單不同，故難作比較。發展商向買家提供兩款付款方法，其中靈活付款計劃，提供最高總折扣22% ，並提供0.5%提前完成交易現金回贈。

488呎兩房折實950萬入場

第3號價單有65伙，涵蓋49伙兩房、16伙3房，全部均是全新推出，實用486至661方呎，定價1224.6萬至2434.9萬元，呎價24953至36837元，扣除最高折扣22%及0.5%現金回贈後，折實價約950.41萬至1889.73萬元，折實呎價19366至28589元。

折實最低入場單位，為2B座6樓E室，實用488方呎兩房間隔，售價1224.6萬元，呎價25094元，扣除所有折扣及優惠後，折實價950.41萬元、呎價19476元。折實呎價最低單位，則為2A座26樓G室，實用509方呎兩房間隔，售價1270.1萬元，呎價24953元，扣除所有折扣及優惠後，折實價985.73萬元、呎價19366元。