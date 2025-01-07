發展局局長甯漢豪剛公布今季(1至3月)賣地計劃，季內政府只會推出1幅住宅官地招標，為2023年9月推出、並於同年11月公布流標的東涌第106B區地皮，項目可建樓面涉約3.72萬方米，預計可提供約745伙。甯漢豪稱，雖然有關地皮不在本年度賣地表內，但港鐵近日成功售出同區住宅用地，同區公營房屋陸續入伙，故認為是合適時間推出市場。
甯漢豪：地皮不在本年度賣地表內
她又指，有關地皮切合業界需求，包括規模較細、無需興建政府設施及無需進行地盤平整工程。甯續指，有關地皮雖然曾經流標，但現時重新推出，招標條款有所優化，如當年項目計劃可建約400伙，平均每伙面積約90方米，但現時單位數目有所增加，平均面積降至約50方米，有助增加回報率。
此外，市建局今季計會推出旺角山東街項目，預計可建約340伙，連同兩個私人發展/重建項目可提供約13伙，預計第四季可興建約1100個單位。甯漢豪又指，今年4個季度預計可建約8340伙，為今年目標約63%，但有關數字未反映第四季度無需修改地契之地皮。
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