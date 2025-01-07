折合每呎估值約1300元

是次推出的東涌第106B區住宅項目，地皮面積約114,615呎，可建樓面面積約401,153呎，是次將區內施工及配套作優化，可容納更多中小戶型單位。林子彬指出，料項目投資風險下降，將增加發展商參與入標發展意欲，惟項目與東涌市區較偏遠，項目一帶仍有不少工程有待發展，故該區需時間發展，居民的民生配套設施在初期或仍需依賴鄰近屋苑的商場。另外，東涌一帶未來的供應仍然充裕，故未來樓價仍存在一定壓力，料出價仍偏向保守。

另外，市建局亦將推出山東街/地士道街商住項目，地皮面積約為26,641呎，可建樓面面積約為160,911呎，料可提供受歡迎的中小型單位。林子彬稱，項目位處旺角市區核心地段，生活配套齊備，雖然鄰近以舊樓為主，但由於油尖旺一帶未來的供應有限，加上項目發展規模適中，故發展潛力不俗，惟入標反應仍要視乎賣地章程條款日後公佈而定，初步估計每呎樓面地價約5,000元，估計地價約8.05億元。

林子彬補充，雖然今年物業供應難以達標，但由於過去多年供應亦有超標達成，加上隨市況調整，新盤需求改變，故相信今年供應不達標對整體市場及未來長遠供應影響有限。

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