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世邦魏理仕：去年甲廈正吸納量95.6萬呎 創2018年後新高

寫字樓供應增加，導致租金續被看淡。世邦魏理仕最新發表的《2025年香港商業房地產市場展望》指，整體甲級商廈租賃活動在2024年第四季度季節性放緩，總租賃量按季下跌 38%，至66.1萬方呎，而全年租賃量則有430萬方呎，按年增加6.3%。期內整體錄得負吸納量19.15萬方呎，而全年吸納量則錄正數，達95.6萬方呎，為2018年以來的最高水平，全年唯一錄得負吸納量的地區為大中環區(包括中環、上環、金鐘等)，第四季錄負2.49萬方呎吸納量，全年則為負10,800方呎。

該報告又指，去年全年全港甲廈空置率進一步攀升0.5個百分點，達到1,520萬方呎，導致去年第四季租金按下跌1.7%，全年租金下跌6.3%，較2023年5.5%年跌幅加劇。世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，新落成項目繼續推動租戶傾向租用優質寫字樓，而寫字樓租金下調使企業考慮升級其空間，預計新租賃量將按年增加5%，但在新增供應下，或會令空置率繼續上升，預計今年甲廈租金將再下降5%至10%。

商舖方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強指，儘管去年零售銷售數字下跌，但新租賃查詢持續，較低租金水平亦支持穩定的租賃交易，核心區一線街商舖租金連續兩年呈現上升趨勢。展望2025年，估計大多數新開商店將集中於中低檔餐廳、新興時尚品牌及健康相關零售商，核心區一線街商舖空置率預計將保持在相對較低的水平，並支持今年租金上升5%。

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