戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢表示，2023/24學年非本地學生的宿位短缺超過 4.76萬個，隨著非本地學生人數學額上限由兩成提升至四成，未來的額外需求估計將達 1.57萬個宿位，即使考慮到 2027 年前約 7,900個潛在大學宿位的新供應，保守估計整體大學床位的短缺至少達 5.54萬個，學生宿舍的需求龐大。

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄指，在過去兩、三年，有關酒店或出租公寓項目的成交相對活躍，不少本地資金、營運商甚至房產資金都積極尋找價格相宜而且在地鐵沿綫的物業作投資，並在購入物業後改裝為學生公寓，部份正在營運的學生公寓的部分床位更獲大專院校包租，而且一般租約年期都是以一年為主，使這些項目的出租率和收入資金流相對穩定，加上其營運成本和維修支出普遍較低，相信對追求穩定收益的投資者來説極具吸引力，成爲寫字樓及零售物業以外的出租物業的另類選擇。

特首去年發表的施政報告中，提出將於今年推出先導計劃，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店或商廈為學生宿舍，戴德梁行建議，把「學生宿舍」納入為新的規劃用途，並對從商業或酒店物業改裝為學生宿舍的項目進行豁免，投資者將不再需要在改裝後另花6至9個月的時間申請酒店牌照，同時亦建議政府可簡化由寫字樓改裝酒店的限制，例如對於裝卸區和停車場的要求。該行又指，政府可考慮為投資者或財團提供低息貸款，協助投資者在改裝學生公寓項目，另亦可藉鑒英國和澳洲等海外市場的經驗，提供專門建造學生宿舍（PBSA）的土地供應，以幫助平衡供需差距。

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