是次新加推的35伙，屬實用211至343方呎開放式、及1房戶，價單定價414.5萬至735.4萬元、呎價18,757至23,123元，平均呎價約20989元，扣除最高9%折扣，單位折實價377.2萬至669.2萬元、折實呎價17,068至21,043元 ，整批折實均呎約為1.91萬元。

發展商同時再更新1號價單，將20伙F、G室減價，實用221及456方呎，部分單位減幅逾20%，包括5樓F室，實用456方呎兩房戶，原先定價1240.2萬元，目前降至952.5萬元，減幅23%。

協成行副董事總經理方添輝表示，傲華昨晚兩小時售出41伙、套現1.82億元，其中最高成交呎價為9樓E室，成交價617.1萬元，以實用324方呎計，折合19,046元。

協成行物業銷售主管張詩敏補充，昨晚買家中，約半數來自港島區，料用家及投資者各半。