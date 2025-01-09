老牌發展商協成行發展的筲箕灣東大街單幢新盤傲華，周3晚上(1月8日)首輪公開發售47伙，全晚售出41伙或87%、套現1.82億元後，發展商隨即加推第3號價單涉35伙，同時調整部分已推出單位售價；另外，將於周日(1月12日)展開第2輪銷售安排、推出發售55伙，包括25個開放式戶、 26個1房戶、4個兩房戶。
是次新加推的35伙，屬實用211至343方呎開放式、及1房戶，價單定價414.5萬至735.4萬元、呎價18,757至23,123元，平均呎價約20989元，扣除最高9%折扣，單位折實價377.2萬至669.2萬元、折實呎價17,068至21,043元 ，整批折實均呎約為1.91萬元。
發展商同時再更新1號價單，將20伙F、G室減價，實用221及456方呎，部分單位減幅逾20%，包括5樓F室，實用456方呎兩房戶，原先定價1240.2萬元，目前降至952.5萬元，減幅23%。
協成行副董事總經理方添輝表示，傲華昨晚兩小時售出41伙、套現1.82億元，其中最高成交呎價為9樓E室，成交價617.1萬元，以實用324方呎計，折合19,046元。
協成行物業銷售主管張詩敏補充，昨晚買家中，約半數來自港島區，料用家及投資者各半。