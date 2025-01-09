市場錄得教會機構減價沽售大額物業。資料顯示，原由基督教中華傳道會持有的九龍塘約道10號屋地，佔地約10468方呎，以地積比0.6倍計，可建樓面約6280方呎，上月初以招標形式售出，作價1.528億元，每方呎樓面地價即約24331元。
據悉，原業主原叫價2.5億元放售相關物業，即最新成交價較叫價低約9720萬元或38%，而由於基督教中華傳道會早於1978年以送贈契的形式獲得相關物業。另資料顯示，物業現由約克教育機構、即約克幼稚園等租用，租約期至2027年，目前月租約32萬元，期後將加租至35萬元。換言之，新買家現享租金回報約2.5厘。至於新買家則以家盛實業有限公司作登記，董事為一名珠寶商人。
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