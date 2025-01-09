對人民幣貶值，內地客來港置業成本有所上升，惟中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府去年2月底全面撤辣，加上本港樓價自2021年高位回落逾兩成，以及政府積極「搶人才」，進一步提升內地客來港置業意欲，個別更大手掃貨，對本港樓市起推動作用，樓價亦於去年底止跌回穩。

據統計，2024年全年錄逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成；當中買家姓名為「普通話拼音」人士佔多達11,638宗、涉成交金額高達1304.9億元，較2023年6,095宗、涉778億元，按年分別增90%及67%，兩項數字料均創歷史新高。

翻查資料，香港對上一次內地客來港買樓高峯期，為2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，只佔整體成交約9%，去年則升至24%的新高紀錄。

陳永傑表示，去年全年一手市場錄得近1.6萬宗登記，按年升逾6成，創5年新高；當中普通話拼音買家佔5,547宗或35%，按年升1.5倍，涉金額高達800.5億元，佔整體一手金額達四成，佔比連續兩年創新高。

可留意是，去年一手市場普通話拼音買家，以購買1000萬元以下細價樓為主，佔整體58%，高於2023年的53%。另外，5000萬元一手大額成交，去年該類買家就佔約4%。

中原並選取去年首15個最多普通話拼音買家新盤，發現新地（0016）有4個新盤上榜，包括啟德天璽‧天、元朗The Yoho Hub、屯門Novo Land系列、天水圍YOHO West，合共錄得774宗該類客入市，佔售出單位2,928伙的26%。

其中天璽‧天售出884伙，有414伙的買家屬該類客人，佔比47%，是去年最多「普通話客」追捧新盤。

其次是長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，錄343宗，佔比41%；之後是鷹君（0041）的何文田朗賢峯、新世界（0017）的啟德跑道區柏蔚森，分別有286及215宗，佔比分別41%和43%。

會德豐和信置（0083）牽頭的西南九龍長沙灣維港滙，則是去年普通話拼音買家比例最高新盤，售出274伙，普通話拼音買家佔195宗，佔比71%；另華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟則居次，佔60%。

此外，啟德新區一帶新晉豪宅近年吸引大量內地客進駐，去年內地買家數量相信創下歷史新高。2024年啟德共錄得2,957宗一、二手私樓買賣，而普通話拼音買家同樣是全港之冠，有1,482宗，佔比五成。