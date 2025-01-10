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金朝陽再「轉軚」 葵涌凍倉 擬建混凝土配料廠

經濟前景不明朗，發展商就持有土地的發展亦作「多手準備」。由金朝陽（0878）持有的葵涌南華冷房工業大廈，再向城規會改劃申請，計劃作混凝土配料廠發展，總樓面約11.3萬方呎。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於葵涌華星街13號至17號南華冷房工業大廈，金朝陽是唯一土地擁有人，地皮面積約1.9萬方呎，屬工業用地，申請人擬議作混凝土配料廠，計劃以地積比率5.9倍作發展，興建一幢3層高全封閉的建築物，建築物高度為不多於62.5米（主水平基準以上），總樓面約11.3萬方呎。

擬議混凝土配料廠將全天24小時運行，生產高峰時間為早上6時至下午6時，而原料交付約下午6時至晚上11時。

申請人指，擬議混凝土配料廠發展計劃，是為香港已規劃的住宅和其他發展/重建項目，以及未來的交通基礎設施提供支援，亦符合現時工業地帶的規劃意向，同時不會帶來負面交通及排污影響。

翻查資料，金朝陽早於2021年10月已就南華冷房工業大廈提交發展規劃，當時申請重建為新式工廈，總樓面約21.8萬方呎，並於2022年3月獲批；同年5月金朝陽再遞交改劃申請，計劃重建數據中心，樓面仍維持21.8萬方呎，並於同年8月獲批。

及至2023年，金朝陽再就項目提交改劃申請，擬議略為放寬地積比率限制，由9.5倍增加20%至11.4倍，計劃發展一幢21層高建築物，擬作貨倉用途（冷凍倉庫），總樓面約21.81萬方呎，亦在去年獲批改劃申請。

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