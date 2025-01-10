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CCL按周彈1.17%逼140點大關  逾兩個月最大升幅

減息持續，刺激樓價回升。中原城市領先指數CCL，最新報139.25點，按周升1.17%，並連升2周共1.53%，升幅為9周、即逾兩個月以來最大，並較去年9月首次減息前低位升2.5%，重返去年8月水平，而有關數字亦反映12月19日美國聯儲局及本港主要銀行宣佈第三次減息當周的市況。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連升2周共1.53%，但近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市況維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。預期新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

較去年9月首次減息前低位升2.5%

事實上，CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.50%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.22%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌2.64%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.92點，按周升1.30%。CCL(中小型單位)報138.60點，按周升1.17%。CCL(大型單位)報142.51點，按周升1.18%，終止2周連跌。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.98%及1.75%，同樣處於2016年9月底水平。而CCL(大型單位)則處於2017年1月中水平。

港島CCL按周升3.27%最勁

四大分區樓價方面，今周三升一跌。港島CCL Mass報143.10點，按周急升3.27%，升幅為9周以來最大，連升2周共4.96%。九龍CCL Mass報135.29點，按周升1.11%，連升2周共2.31%。新界東CCL_Mass報149.61點，按周升0.83%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass報128.19點，按周跌0.13%，連跌2周共0.47%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年8月底、9月底、11月中及12月中水平徘徊。

 

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