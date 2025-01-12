中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，與上周末一樣，本月累積成交量暫為8宗，平均實呎8901元，其中2期百老匯街36座低層D室，實用872方呎，3房間隔，由遺產承辦人放售，成交價798萬元，實呎9151元。中原地產區域營業董事黎宗文則指，沙田第一城今年首宗成交，位於24座低層F室，實用451方呎，3房間隔，成交價545萬元，實呎12084元；原業主1999年190萬元購入，持貨約26年，帳面獲利355萬元或逾1.8倍。

另外，據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑僅錄約3宗成交，較上周末約5宗進一步減少約40%，亦為去年2月10日及11日後48個周末新低，連續第5個周末錄得跌幅，或連續4個周末錄得單位數，並有7個屋苑未錄得成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本月底為農曆新年，但發展商趁市場購買力釋放而加快推盤，當中不乏全新盤，以及餘貨盤減價推出，搶佔市場焦點及不少二手客源。