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十大屋苑周末僅兩成交 去年農曆年後近一年新低

農曆年前樓市氣氛冷清。中原地產統計，十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，為去年2月農曆新年周末48周、即近一年新低，零成交屋苑增至8個，僅得荔枝角美孚新邨及沙田第一城錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年又快將來臨，市民仍沉醉於濃厚的節日氣氛當中，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦將於下周上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。

中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，與上周末一樣，本月累積成交量暫為8宗，平均實呎8901元，其中2期百老匯街36座低層D室，實用872方呎，3房間隔，由遺產承辦人放售，成交價798萬元，實呎9151元。中原地產區域營業董事黎宗文則指，沙田第一城今年首宗成交，位於24座低層F室，實用451方呎，3房間隔，成交價545萬元，實呎12084元；原業主1999年190萬元購入，持貨約26年，帳面獲利355萬元或逾1.8倍。

另外，據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑僅錄約3宗成交，較上周末約5宗進一步減少約40%，亦為去年2月10日及11日後48個周末新低，連續第5個周末錄得跌幅，或連續4個周末錄得單位數，並有7個屋苑未錄得成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本月底為農曆新年，但發展商趁市場購買力釋放而加快推盤，當中不乏全新盤，以及餘貨盤減價推出，搶佔市場焦點及不少二手客源。

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