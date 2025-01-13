去年以工廈登記量跌幅最大，歷史性首度跌穿2000宗水平，僅錄得1,814宗，按年減少13%，並連續兩年創下歷史新低；佔整體比例也跌至53%。商廈方面亦錄得12%的跌幅，失守700宗水平，只得657宗登記，創近4年新低及歷史次低，佔整體比例約19%。至於店舖也連續兩年維持在千宗以下的低谷走軟，按年再跌6%，去年錄得943宗登記，為緊接2023年後再一年創下歷史新低。

至於買賣登記金額方面，整體工商舖去年全年亦相應減少26%，僅錄得544.85億元，創近21年最少。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，及至去年第四季，受惠包括香港迎來4年半以來首度減息、中央出手救市，以至10月下旬的《施政報告》全面放寬七成按揭，即時刺激市道回暖。而踏入2025年，黃應年相信，大市延續去年第四季的良好氣氛，加上今年繼續減息周期，配合「一簽多行」助力下，股市及經濟也傾向看好，工商舖市道可望觸底反彈，預計2025年全年整體工商舖買賣登記宗數可反彈8%，上試3,700宗水平，先打穩基礎再逐步回升；且在更多機構及新資本投資者入市支持下，涉及的買賣登記金額料按年漲25%，上望680億元。

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