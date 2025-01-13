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去年私宅租金升5.64% 新界西二線屋苑升勢最標青

年底向來屬住宅租務淡季之際，中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年12月中原城市租金指數CRI，最新報123.17點，按月跌0.04%，跌幅已見收窄，租金指數屬連續3個月回軟、累跌0.62%。

相關指數連續5個月高企123點以上，繼續處逾5年高位，在2019年9月水平徘徊。事實上，租金連升兩年，2024年全年CRI升5.64%、同期CCL跌6.5%，租金樓價走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見。

反映大型屋苑租金指數的CRI Mass報129.49點，按月跌0.17%；CRI(中小型單位)報125.66點，按月跌0.17%；豪宅方面，CRI(大型單位)報106.53點，按月升0.79%。

上述CRI Mass、CRI(中小型單位)同樣在2019年9月水平徘徊；CRI(大型單位)則處於2020年1月時水平。

四大分區租金則3升、1跌，新界西CRI Mass報152.49點，按月跌1.29%，終止2個月連升。

另九龍CRI Mass報116.65點，按月升0.08%，連跌2個月後回穩；港島CRI Mass報118.77點，按月升0.22%，連升2個月共1.44%；新界東CRI_Mass報147.14點，按月升0.31%。

新界東、新界西指數，同樣處於2019年8月水平；港島、九龍指數，分別重返2020年1月及2019年9月水平。

此外，在121個CRI大型成分屋苑中，2024年有110個、即約91%屋苑的三個月移動平均實呎調整租金，按年錄得上升；其中升幅超過一成的有15個，全部為二線屋苑，新界西佔11個，九龍3個，港島1個，新界東則沒有。

租金升幅較高首五位，分別為新屯門中心升21.34%，東涌映灣園升17.64%，東涌藍天海岸升17.43%，荃灣爵悅庭升14.86%，西灣河鯉景灣升14.34%。

主要大型屋苑的租金升幅，則明顯較少，天水圍嘉湖山莊升8.63%，荔枝角美孚新邨升8.62%，沙田第一城升8.26%，鰂魚涌太古城升5.72%。

至於22個豪宅屋苑，2024年有14個、即約64%屋苑的租金按年錄得上升，只有1個升幅逾一成；升幅較高的首五位包括，中半山地利根德閣升14.97%，跑馬地比華利山升9.87%，九龍站擎天半島升7.49%，西區寶翠園升6.33%，中半山嘉富麗苑升5.97%。

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