商場由即日起至1月31日推出「購物消費賞」，於場內以電子貨幣消費滿不同指定金額，可換領商場電子禮券；為鼓勵市民到商場聚餐及於戲院欣賞賀歲片，由本月18至2月7日期間推出「新春限定消費獎賞」，只要以電子貨幣消費滿1,500元，即可換領100元指定餐飲現金券，另出示Movie Town電影門票可額外獲贈20元一田現金禮券。推廣期內的星期一至五，亦推出額外兩小時免費泊車優惠。

同時，商場亦推出旅客換領活動，以鼓勵及帶動深圳居民多次到場內消費，獎賞包括與Alipay合作提供東鐵車費回贈獨家獎賞、憑30日內3張不同日期的電子消費單據累積滿指定金額，可換領萬寧或屈臣氏的禮券等，顧客關注小紅書官方號、點讚及分享，可換領港式風味棉花糖。

配合新春，商場1期3樓中庭布置即日起至2月16日期間搖身一變成「桃花開運庭園」，設四大開運打卡區域，包括4米高祈願桃花樹，更設「桃花祈願亭」及「DIY賀卡祝願站」。商舖方面，商場3期1樓的全面優化升級工程早前已竣工，並分階段試業，引入多個品牌。

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