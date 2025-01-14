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啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存

啟德為本港近年新盤供應重鎮，在「撤辣」及減息下，加上新地（0016）天璽．天效應帶動，推高該區去年全年一手總成交量至近2800伙，但區內仍有逾1.1萬伙新盤待售。有業界指出，作為本港最大型體育項目的啟德體育園將於今季開幕，預料會吸引更多買家入市，加上發展商會趁機推盤，區內今年成交量將較去年有所增加，且內地客比例將逐漸增多，估計未來兩三年應可消化該區大部分庫存。

明報記者 林尚民

據美聯物業綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，啟德去年共錄2795宗一手成交（見圖1），佔整體新盤市場約1.56萬伙的18%，涉及金額約420.3億元，其中新地去年10月首輪開售的天璽．天，去年共沽887伙，套現111.1億元，售出伙數及套現金額均為該區去年之冠；其次則為新世界（0017）等合作的跑道區柏蔚森系列，去年該盤共售出514伙，涉及34.9億元，單計該兩盤成交量共涉1401伙，已佔去年區內一手總成交量約一半。

兩盤共沽1401伙 佔去年區內成交一半

在政府數年前積極推售啟德區地皮下，該區近年一直被視為供應重鎮，並成為樓價受壓的原因之一。據美聯統計，至去年12月底，該區已推售之貨尾單位涉及約5050伙，約佔全港貨尾量約2萬伙的四分之一，已批出預售但未推出之新盤單位則涉約5915伙，連同待批預售單位約140伙，即該區短期一手庫存量約1.11萬伙（見圖2），為去年全年成交量近4倍。

雖然啟德未來供應眾多，不過美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，啟德體育園將於今季開幕，令該區成為市場焦點，吸引更多買家入市，加上預計發展商會乘體育園開幕之勢而趁機推盤，相信區內今年一手成交量將會增加，預計啟德大部分新盤庫存有機會在未來兩三年消化。他又指出，雖然短期內該區供應仍多，會為樓價做成一定壓力，但至於會否大劈價，則要視乎發展商是否求量不求價，不過由於發展商近年減少投地，啟德區內未來可售土地亦不多，不排除發展商會先減價出售其他成本較低的地區作資金回籠，啟德區去庫存達到某一程度後，則未必會再減價出貨。

MONACO ONE買家 67%具內地背景

值得一提的是，啟德區近年成為最多內地人入市之地區之一。香港置業綜合土地註冊處資料，以伙數計，去年最多內地客（以買家姓名英文拼音辨別是否內地買家，並僅以已知買家姓名作統計）註冊的新盤為天璽．天，其884伙註冊量中，就有410伙、即46%買家為內地客，涉及約50億元，佔整體109億元約46%；而比例最高則為會德豐MONACO ONE，去年錄得109宗一手註冊中，有73伙為內地人，佔比67%，涉及約10億元，佔整體15億元約67%（見表）。劉嘉輝表示，整個啟德區的設計非常符合內地人喜好及生活習慣，包括有購物商場，亦有足夠休憩空間，啟德體育園更會於短期內開幕，屆時將會有不少賽事及大型表現吸引內地客，相信未來啟德新盤的內地客比例將持續增加。

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